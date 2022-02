Nintendo débranchera bientôt l'eShop Wii U et 3DS

Avec 75,94 millions d'uniités vendues dans le monde pour la 3DS et 13,56 millions pour la Wii U, Nintendo n'a pas peur de débrancher tous les services associés à l'eShop pour ces deux consoles. Pourtant, on ne peut pas dire que ce sont des vieilles consoles, la 3DS étant sortie en février 2011 et la Wii U en novembre 2012. Seulement une petite décénie et hop, plus rien.

À partir du 29 août 2022, il ne sera plus possible d'approvisionner un compte en utilisant une Nintendo eShop Card dans l'eShop de la 3DS et de la Wii U.

Il sera possible d'enregistrer des codes de téléchargement jusqu'à fin mars 2023.

S'il reste de l'argent sur le portefeuille 3DS et Wii U, il sera basculé directement dans le portefeuille Switch (si vous n'avez pas déjà effectué cette manip' il y a quelques années).

Après mars 2023 et pour quelque temps, il sera encore possible de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, recevoir des mises à jour de logiciels et d'utiliser des fonctionnalités de jeu en ligne sur les consoles Wii U et 3DS. Mais pour combien de temps exactement ?

En gros, nous allons perdre la possibilité d'acheter un gros paquet de jeux légalement, juste parce que Nintendo ne souhaite plus investir du temps et de l'argent pour la maintenance de ces serveurs, notamment au niveau du paiement par carte bancaire, qui peut poser problème si rien n'est mis à jour.



C'est donc encore une fois un coup dur, même si dans le cas de la Wii U c'est tout à fait logique. Pour ce qui est de la 3DS, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il serait temps de prendre exemple sur Microsoft qui, sur ce point, fait beaucoup d'efforts. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces jeux disparus reviendront sur Switch à plein tarif... ou ne reviendront plus jamais.

Tout comme Sony en mars dernier , qui avait annoncé la fermeture du PlayStation Store pour la PSP, la PS3 et la Vita, pour finalement revenir en arrière concernant les PS3 et Vita (mais pas la PSP), c'est maintenant au tour de Nintendo d'annoncer une très mauvaise nouvelle pour la sauvegarde du jeu vidéo : l' eShop fermera bientôt ses portes sur Nintendo 3DS et Wii U . La mise hors service est prévue pour mars 2023Mais l'excuse est assez claire, même si vraiment pas excusable : de moins en moins d'utilisateurs exploitent les serveurs de ces deux machines, puisque tout le monde est parti sur Switch.Le planning de ce débranchement se déroulera en plusieurs étapes :