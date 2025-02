Nintendo arrête les points or My Nintendo

Ce n'est pas l'annonce de l'année, mais on se doute bien que celle-ci est faite maintenant pour ne plus en parler dans quelques mois, quand la Switch 2 sortira. Dans tous les cas, si jamais vous utilisiez le système de points Or de Nintendo , sachez que le plombier a décidé de couper ce service, et plutôt rapidement.En effet, à compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d'obtenir ces fameux points Or, obtenus lors de l'achat d'un jeu sur l'eShop, ou sur une cartouche de jeu. Notez tout de même que les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés dans l'eShop pour obtenir des réductions même après cette date. Autant dire que je ne vais pas aller très loin avec mes 14 pièces.Dans les faits, il semblerait que la direction de Nintendo scrute nos actualités, allant même jusqu'à lire les commentaires, comme dans cette actu "Echange skin contre compte PlayStation Network" . En effet, j'y parlais des fameux points Or et Platine. Les points Or s'obtenaient via un savant calcul sur pourcentage du prix de vente d'un jeu. Par exemple, acheter un jeu en dématérialisé sur l'eShop, c'était 5 % du prix de vente en point Or. Quant à un achat en physique, c'était seulement 1 %.Dans les grandes lignes, suite à l'achat d'un jeu sur l'eShop à 49,99 €, c'était 250 points Or de crédités sur notre compte, soit 2,50€. Pour l'achat en physique au même prix, c'était 50 points Or de crédités, donc 0,50€. Des petites réductions bien sympa pour des futurs achats qui, malheureusement, ne seront plus possible.Toutes les modalités de ce changement sont expliquées sur cette page . Maintenant, reste à savoir si Nintendo coupe ce service pour le rendre plus attractif avec une autre formule (peut-être plus simple à comprendre aussi), ou si le service est coupé parce que mine de rien, avec 1,359 milliard de jeux distribués sur Switch, ces petites réductions faisaient finalement un gros trou dans la caisse.