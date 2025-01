Echange skin contre compte PlayStation Network

Marvel’s Spider-Man 2 : tenue Spider-Man 2099 noire et tenue Miles Morales 2099

God of War Ragnarok : accès à l’Armure de l’Ours Noir dans le premier coffre d’objet perdu dans le Royaume entre les Royaumes (précédemment uniquement disponible dans une Nouvelle Partie +) et un lot de ressources (500 Hacksilver et 250 XP)

The Last of Us Part II Remastered : +50 points pour activer des fonctionnalités bonus et débloquer des extras. Mais aussi la veste de Jordan d’Intergalactic: The Heretic Prophet comme skin pour Ellie ! C'est génial !

Horizon Zero Dawn Remastered : accès à la tenue Nora Valiant.

Un peu comme Xbox qui commence à sortir ses jeux un peu partout, Sony Interactive Entertainment cherche aussi à rentabiliser ses gros AAA sortant de ses PlayStation Studios , qui ont forcément coûté quelques millions de dollars de développement, et qu'il faut donc rentabiliser au maximum. Jusque là, c'est assez logique, et Sony s'en sort relativement bien.Faut dire aussi que ces jeux font d'abord une grosse période de lancement et de vie sur consoles PlayStation, pour ensuite attérir sur PC, avec quelques mises à jour afin de pousser les potards du RTX et tout le tralala au maximum. Par exemple, Horizon Zero Dawn a d'abord fait ses premiers pas sur PS4 en février 2017, pour revenir en version Remastered sur PS5 et PC en octobre 2024. Aussi, God of War Ragnarök est sorti sur PS4 et PS5 en novembre 2022, mais n'est arrivé sur PC qu'en septembre 2024. Le prochain gros jeu à débarquer sur PC le 30 janvier, c'est Marvel’s Spider-Man 2 , disponible sur PS5 depuis octobre 2023. Enfin, il reste aussi le cas The Last of Us Part II Remastered , sorti en janvier 2024 sur PS5, et attendu pour le 3 avril prochain sur PC.Mais il était obligatoire d'utiliser un compte PSN pour jouer aux jeux en question, un comble pour des jeux solo. Sony a fini par comprendre son erreur et a fait marche arrière. Cette obligation vient bientôt sauter . Utiliser un compte PSN sera optionel pour les jeux cités (et les jeux futurs ?).Si vous souhaitez quand même utiliser votre compte PSN, vous recevrez quelques bonus :Et vous pourrez aussi débloquer des trophés. Autant dire que ça ne va pas attirer les foules.