Nexus Mods fête ses 23 ans

Il en aura fait du chemin, ce petit site amateur développé par un gars de 14 ans tout seul sur son PC. En effet, en 23 ans le site est devenu une référence incontournable pour tous les joueurs cherchant des modifications et aux moddeurs qui les apportent. Il continue même de grossir , en ayant franchi depuis peu les 3000 jeux répertoriés, les 50 millions d'utilisateurs enregistrés et les 4 milliards de téléchargements, notamment grace aux machines à mods que sont les jeux Bethesda. Il fallait bien que quelqu'un corrige les bugs me direz-vous.Bref, Nexus Mods se porte bien et sa croissance semble ne pas faiblir. Espérons seulement que, comme toutes les grosses sociétés florissantes, il ne finisse pas racheté par un requin de la finance qui nous mettra des abonnements ou des micro-transactions partout (qui a dit des NFT ?).