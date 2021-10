NetEase dévore Grasshopper Manufacture

Tandis que Tencent continue son offensive en occident , NetEase mise sur le Japon ces derniers temps. Le géant du jeu vidéo chinois (dont le chiffre d'affaire dépasse celui d'Activision-Blizzard) a ouvert en Juin 2020 le studio Sakura au Japon. Ils viennent aussi de racheter Grasshopper Manufacture des mains de GungHo Online Entertainment. Le studio de Suda51 rejoint NetEase Games et on espère qu'ils continueront à faire des jeux bizarres mettant en scène des assassins. Ils viennent de sortir No More Heroes III sur Switch. Selon Bloomberg , Toshihiro Nagoshi était sur le point de partir de Sega pour rejoindre NetEase. Le patron du Ryu Ga Gotoku Studio (qui développe les Yakuza et ses spin-offs) a confirmé qu'il a quitté Sega accompagné par Daisuke Sato, son bras droit et producteur sur les Yakuzas. Ils n'ont pas dit où ils allaient mais on ne serait pas surpris de les voir débarquer dans le studio Sakura.