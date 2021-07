NEO: The World Ends With Or Without You

Bon, maintenant que le remaster HD de Skyward Sword est sorti , on peut passer à autre chose et commencer à parler du vrai gros jeu que tout le monde attend cet été sur la Switch, NEO : The World Ends With You, de Square Enix. Alors c’est vrai, le jeu sort aussi sur PS4 et PC, mais vu que son prédécesseur n’est sorti que sur DS en 2007 puis en 2018 sur Switch, j’associe particulièrement la licence aux consoles de Nintendo (le jeu est aussi sorti sur iOS et Android, mais je ne vois pas qui y jouerait sur ce support).Le premier opus est donc un action-RPG sorti il y a presque 15 ans et qui avait pour lui ses combats originaux où l’on utilisait des pins pour lancer différentes attaques, ainsi que sa direction artistique très stylisé avec son Shibuya en 2D et ses personnages hauts en couleurs. Dans ce nouvel opus, on laisse tomber Reku, le héros du premier jeu pour cette fois-ci suivre Rindo qui se retrouve malgré lui pris dans le « Jeu des Reapers » dont il devra essayer de sortir gagnant. NEO fait le passage à la 3D tout en restant fidèle à la patte graphique du premier jeu et on se retrouve avec un cel shading du plus bel effet . Niveau gameplay, on contrôle maintenant un groupe lors des combats, dont les membres ont chacun une attaque en fonction du pins qu’on leur a assigné.Ça sort le 27 juillet sur Switch et PS4, et si vous voulez vous faire une idée, une démo est disponible. Pour ce qui est de la sortie PC il faudra encore attendre un peu parce que le jeu est annoncé pour cet été sans plus de précisions.