NBA 2K21 tente d'expliquer sa hausse de prix

Avec la présentation des différentes éditions de NBA 2K21 , on a un peu tous remarqués que les prix seraient assez variés, allant de 60 à 100€ . Mais le plus étonnant reste le prix pratiqué pour les versions standards sur consoles de cette génération, avec celles de la prochaine. Une différence de 10$, que tente d’expliquer Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive Dans les faits, NBA 2K21 sera vendu au prix habituel sur PS4 et Xbox One, soit 60$, contre un prix affiché à 70$ sur PS5 et Xbox Series X, ce qui chez nous, se traduira par un doux tarif de 75€ pour la version standard. Ça commence à faire mal au portefeuille, mais Strauss reste droit dans son jean et explique lors d’une interview chez GamesIndustry.biz qu’il n’y a pas eu d’augmentation du prix des jeux depuis des années et ce, malgré des coûts de développement toujours élevés. Pour rappel, un jeu comme Red Dead Redemption 2, c’est un peu de plus de 640 millions de dollars, sans compter les 300 millions pour le marketing. Le monsieur ajoute tout de même que ce prix de vente doit être liée à la qualité exemplaire des jeux, et c’est ce que produit par sa société. Et il dit ça sans même avoir mal aux chevilles.Mais quand Rebekah Valentine, journaliste de GamesIndustry, prend l’exemple de d’autres prix pratiqués dans d’autres sociétés, comme Ubisoft par exemple, Strauss Zelnick lui fait un petit crossover façon Allen Iverson en précisant que les sociétés ne se coordonnent pas entre elles pour les tarifications de leurs jeux.Au passage, et après la présentation des résultats financiers de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick a tout de même bien précisé que les prix de ses jeux seront annoncés au cas par cas, ce qui ne veut pas nécessairement dire que GTA V sera à 70$ sur PS5 et Xbox Series X. Et aussi, mauvaise nouvelle, les sauvegardes de NBA 2K21 sur current gen se seront pas transférables sur next gen, et évidemment, il faudra repasser à la caisse. Quant à la monnaie virtuelle, elle sera encore bien présente. Enfin, la bande son en prend aussi un coup, puisqu'elle sera composé de 52 morceaux sur current gen, et de 202 sur la next gen.