NBA 2K21 sort le Black Mamba

Disponible en physique et démat’ sur PS4, Xbox One, Switch et Steam

Bonus de précommande jusqu'au 3 septembre

Prix : 59,99 à 69,99 €

Disponible en physique et démat’ sur PS5 et Xbox Series X

Bonus de précommande jusqu'au 3 septembre

Il n’est pour l’instant pas mentionné de version PC, ce qui est tout de même bizarre.

Prix : 74,99 €

Disponible en physique et démat’ sur PS4, Xbox One et Switch

Bonus de précommande précommande jusqu'au 3 septembre de l’édition Edition Standard avec Damian Lillard

Bonus d’édition « légende »

Et inclu la version démat’ Zion Williamson sur PS5 ou Xbox Series X, suivant ce que l’on a pris (PS4 ou Xbox One).

Prix : 99,99 €

Disponible en physique et démat’ sur PS5 et Xbox Series X

Bonus de précommande précommande jusqu'au 3 septembre de l’édition Edition Standard avec Damian Lillard

Bonus d’édition « légende »

Et inclu la version démat’ Damian Lillard sur PS4 ou Xbox One, suivant ce que l’on a pris (PS5 ou Xbox Series X).

Prix : 99,99 €

La crise sanitaire liée au Covid-19 aura touché beaucoup de choses sur notre petite planète, même la prestigieuse ligue de basket NBA. Si elle a été la première à dire « stop », elle fera son grand retour chez Mickey (à Orlando, genre dans une bulle, un vraie délire) dès ce 30 juillet, afin de finir quelques matchs de saison, d’aller en play-off, et de voir les Lakers porter le trophée de champion.En attendant,était bien embêté. Comment sortir une nouvelle édition de NBA 2K avec une NBA à l’arrêt ? Mais puisque la date de la reprise est là, l’éditeur a remis en marche la machine à billet marketing et a présenté les différentes éditions pour NBA 2K21 . Autant le dire tout de suite, l’hommage à Kobe Bryant est bien présent. En revanche, l’arrêt de la monnaie virtuelle ne semble pas être à l’ordre du jour.Comme les autres années, 2K Games et Visual Concepts ont donc préparé différentes versions, et cette année, ce sera 4 jaquettes possibles, sur 6 plateformes au totale, avec des prix allant de 59,99€ pour l’édition Standard à 99,99€ pour la Mamba Edition, le tout agrémenté de bonus ici et là, et une page web pour les préco . Attention, c’est un vrai bordel, mais dans les grandes lignes :Donc on peut déjà noter que 2K Games ne compte pas faire de beau geste avec les versions standard achetées à la sortie sur la génération actuelle, puisqu’elles ne seront pas jouables directement sur PS5 et Xbox Series X avec un petit patch de textures.Très clairement, la politique de 2K Games est de pousser à acheter la version Kobe. Ils le savent, les fans de NBA 2K n’attendrons pas octobre / novembre pour entrer sur les parquets… On pourra aussi noter que Google Stadia n'est pas sur le banc touche, ou même une question bête mais important : est-ce que notre monnaie virtuelle de l'édition Mamba Forever, suivra le compte sur la console Next Gen ? On peut aussi se poser la question des sauvegardes. Est-ce 2K Games a pensé à du cross-save ? On devra attendre encore un peu pour les détails, mais ça reste très clairement flou.