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Moves of the Diamond Hand entre en accès anticipé, Sol Cesto en sort
par Xavor2Charme, email
Si vous aimez les probabilités, manipuler le hasard et les univers visuels forts, c’est un peu la teuf sur PC en ce moment car Sol Cesto, jeu français du développeur Géraud Zucchini et de l’illustrateur Chariospirale réunis sous la houlette du studio Tambouille est enfin sorti de son accès anticipé entamé en mai dernier. Sa place fumante a vite été récupérée par la sortie anticipée le 13 avril de Moves of the Diamond Hand, le nouveau jeu de Cosmo D et suite spirituelle de Betrayal At Club Low, sorte de RPG surréaliste où tout se règle à coup de dés et de pizza.
Si les premières sorties comme Tales From Off-Peak City Vol. 1 étaient surtout des simulateurs de promenade en vue subjective, Betrayal At Club Low nous avait offert un gameplay assez chouette à base de manipulation et amélioration d’un set de dés. Nos compétences de RPG sont chacune régies par un dé dont nous pouvons améliorer chacune des faces pour se créer un deck correspondant à notre façon de régler les situations. Ajoutez à cela aussi des dés de malus et de bonus et vous obtenez un twist assez chouette sur les mécaniques classiques de jeu de rôle.
Son prédécesseur était assez court et en vue à la troisième personne, celui-ci revient à la première personne des débuts. Une démo proposant tout le premier chapitre est disponible, cette sortie en offre le deuxième et d’autres arriveront au cours de la période d’accès anticipé. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, sachez juste qu’un des premiers combats se dispute contre un pigeon géant et c’était déjà l’argument que j’avais utilisé lors de mon compte-rendu de la démo l’année passée.
Sol CestoSol Cesto est donc un rogue-lite où le but est certes de récupérer le soleil planqué au fond d’une crypte, mais aussi et surtout de combattre des monstres via la manipulation des probabilités au cours de la partie. La direction artistique de Chariospirale, à la base dessinateur de bande-dessinée, est de toute beauté et me donne envie d’y jouer alors que le vilain Slay the Spire 2 m’occupe déjà largement assez comme cela. Mais ça va, ils en ont déjà vendu plus de 100 000, ne coûte que 13 euros et si le développement de jeux vidéo vous intéresse, Géraud Zucchini documente beaucoup de choses via sa chaine YouTube : https://www.youtube.com/@DocGeraud.
Moves of the Diamond HandSi les rogue-lite vous soûlent ou que vous préférez la demoscene à Boule & Bill, penchez-vous alors sur Moves of the Diamond Hand, la nouvelle sortie d’un de mes chouchous, Cosmo D. Le développeur new-yorkais, par ailleurs musicien, explore depuis quelques années son petit monde à lui, nommé Off-Peak, composé comme une sorte de collage en 3D peuplé de personnages absurdes, de situations surréalistes et de musiques jazzy-bizarres.
Si les premières sorties comme Tales From Off-Peak City Vol. 1 étaient surtout des simulateurs de promenade en vue subjective, Betrayal At Club Low nous avait offert un gameplay assez chouette à base de manipulation et amélioration d’un set de dés. Nos compétences de RPG sont chacune régies par un dé dont nous pouvons améliorer chacune des faces pour se créer un deck correspondant à notre façon de régler les situations. Ajoutez à cela aussi des dés de malus et de bonus et vous obtenez un twist assez chouette sur les mécaniques classiques de jeu de rôle.
Son prédécesseur était assez court et en vue à la troisième personne, celui-ci revient à la première personne des débuts. Une démo proposant tout le premier chapitre est disponible, cette sortie en offre le deuxième et d’autres arriveront au cours de la période d’accès anticipé. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, sachez juste qu’un des premiers combats se dispute contre un pigeon géant et c’était déjà l’argument que j’avais utilisé lors de mon compte-rendu de la démo l’année passée.