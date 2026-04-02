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Mortal Shell II : encore un jeu où vous allez souffrir

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Mortal Shell était sorti en août 2020, et malgré quelques limites liées à son budget et à sa durée de vie, il avait trouvé une solide base de fans. Oui, le Souls-like était reconnu pour son combat exigeant et son atmosphère sombre. Ce n’est donc une surprise pour personne si Cold Symmetry et Playstack ont mis en chantier une suite. Dans cette bande-annonce, Mortal Shell II se dévoile enfin en action en offrant plus de onze minutes de gameplay à travers un monde hostile et interconnecté.

On y découvre des décors plus ouverts et des environnements variés, avec une progression qui semble plus fluide et dense que dans le premier opus. Les combats restent intenses et tactiques, avec des mécaniques propres à chaque Shell, tout en conservant l’essence brutale endémique à la licence. On espère que cette suite corrigera les défauts du premier, comme une certaine répétitivité ou un manque de profondeur au regard de ce qui se fait ailleurs. Le jeu devrait arriver cette année sur PS5, Xbox Series et Steam.

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