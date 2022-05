Monument Valley s'échappe des téléphones portables

Monument Valley et sa suite font partie du club très fermé des jeux pour téléphones portables que l'on peut qualifier de quasiment indispensables. Sortis en 2014 pour le premier épisode et en 2017 pour sa suite, les jeux de Ustwo ont prouvé que l'on pouvait espérer trouver autre chose sur son malinphone que des clones de Angry Birds ou Candy Crush gavés de micro-transactions, en proposant deux jolies petites aventures remplies de petits puzzles.Cinq ans après la sortie du deuxième épisode, on pensait que Ustwo était passé à autre chose, mais il faut croire que non puisque le studio vient d'annoncer la sortie pour le 12 juillet sur PC de Monument Valley: Panoramic Edition et Monument Valley 2: Panoramic Edition . Les jeux seront identiques aux versions originales sur téléphone, mais ont évidemment été adaptés pour tirer parti de nos grands écrans au format paysage plutôt qu'un petit écran au format portrait (malgré leur nom on ne compte pas trop sur un support des écrans 21:9 voire plus, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise). En revanche, Ustwo a beau parler d'une "Panoramic Collection", il semble bien que les deux jeux seront vendus séparément, à un prix encore inconnu pour le moment.