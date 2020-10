Monkey Island : une édition collector pour les 30 ans

Les quadra qui nous lisent vont prendre un coup de vieux : Money Island fête ses 30 ans cette année. Le premier opus (The Secret of Monkey Island) de l'équipe de choc Ron Gilbert / Tim Schafer / Dave Grossman / Steve Purcell est sorti en 1990 sur PC et Amiga. Il a été suivi l'année d'après par une suite développée par la même équipe, Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge.Deux nouvelles équipes ont ensuite développé les troisième (The Curse of Monkey Island) et quatrième opus (Escape From Monkey Island) toujours au sein de Lucasarts. Le cinquième opus (Tales of Monkey Island) a été développé par Telltale Games sous la direction de Mike Stemmle, concepteur de Sam & Max Hit The Road.Les 5 jeux sont trouvables sur Steam et autres boutiques et en 2009/2010, MI 1 et 2 ont été remasterisées pour ceux qui n'aiment pas les gros pixels. Histoire de fêter l'êvènement, Limited Run Games va sortir une édition collector comprenant les 5 jeux sur une clé USB, une statuette, des goodies en tout genre, la signature de Ron Gilberts et des beaux livres plein de dessin. Le tout sortira le 30 octobre aux US à $160.Le même jour, Ron Gilbert reviendra sur la création du jeu et de sa suite dans un direct à ne pas manquer. Pas de panique si vous le ratez : vous pourrez le regarder en différé. Il faudra par contre payer $10 pour y accéder mais il y a une raison : l'argent servira à financer l'ONG The Video Game History Foundation dont un des projets est de préserver le code source des jeux . Ron Gilbert parlera d'ailleurs du code source de MI dans le direct. C'est un beau projet et le meilleur moyen de s'assurer que les jeux de passé continuent de tourner sur les machines du futur.