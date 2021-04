ACTU MLB The Show sur Xbox CBL il y a 41 min par email @CBL_Factor

Après plus de 10 ans à vivre aux US, le baseball m'intéresse toujours aussi peu. Mais le sport reste ultra-populaire au pays des hot dogs et ses adaptations vidéoludiques le sont tout autant. Il y a deux jeux qui ont la licence officielle Major League Baseball : MLB The Show et RBI Baseball, tous deux publiés par MLB Advanced Media.



MLB The Show est de loin le meilleur et est développé et co-publié par Sony. C'était donc une exclu Playstation depuis 1997. Mais coup de tonnerre : MLB The Show 21 sortira sur Xbox One et Xbox Series le 20 avril en même temps que sur PS4 et PS5. Il arrivera même directement dans le Game Pass. Un jeu publié par Sony Interactive Entertainment et développé par Sony San Diego Studio arrive donc sur Xbox. Et on ne parle pas d'une petite exclu : on parle d'un jeu qui faisait vendre des Playstations par paquet de douze aux US.