Miss DayZ perd son chauffeur

Fixed: Issues with doors in the aircraft hangar, hospital, school, harbour crane

Fixed: Issues with the sounds of doors in the fire station and big ATC buildings

Fixed: The big doorway of the sawmill had bullet collision even when opened

On se moque souvent de Star Citizen mais DayZ fait aussi très fort. Officiellement le jeu est passé en 1.0 en Décembre 2018 mais vu le nombre hallucinant de bugs corrigés par les patchs qui ont suivi ( au hasard, la 1.02 ), c'est plus une bêta maquillée qu'autre chose. Sur Steam , les joueurs se plaignent du fait que le jeu est toujours bien buggué et que Bohemia ne s'est pas gêné pour vendre une nouvelle carte pour son jeu, Livonia , à $14.Bohemia vient d'annoncer qu'ils ont fermé leur studio à Bratislava (Slovaquie), celui qui développait DayZ. Il faut dire qu'une partie des chefs se sont déjà barrés pour fonder Nine Rock Games , un petit nouveau pour l'écurie THQ Nordic. Les autres devs ont le choix de pointer au chomage ou de rejoindre un des autres studios de Bohemia comme celui à Prague (République Tchèque), maison mère de Bohemia. Prague a progressivement pris le pas sur le développement de DayZ mais on se demande comment les choses vont évoluer. Le dernier patch, 1.07 , corrige encore une pelleté de bugs qui font assez peur après huit ans de dev:Comme quoi il n'y a pas que Star Citizen qui a des problèmes de portes . Et vous ? Qui joue encore à DayZ ?