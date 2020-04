Minecraft met à jour son rendu

2020 continue d'être une année bizarre vu que Minecraft va devenir le fer des lances des cartes RTX. Le 16 Avril, la beta de Minecraft With RTX va sortir. Fondé sur la version Windows 10 du jeu, elle ajoute le support le lancer de rayons et aussi celui du DLSS 2.0. Mais surtout les développeurs ont refondu le moteur de rendu pour adopter le rendu physique réaliste, Physically Based Rendering en anglais abbrévié généralement en PBR par les américains qui aiment la mauvaise bière.Le PBR est le type de rendu adopté par tous les moteurs modernes qui consiste à utilise une série de textures pour représenter les propriétés physiques de la surface d'un objet. La conséquence est que pour créer un monde comportant des textures faites maison, il faudra se retrousser les manches et suivre le guide d'Nvidia . Nvidia a aussi créé un guide permettant de convertir les mondes créés pour la version Java vers la version RTX. Si vous n'êtes pas d'humeur créative, six mondes créés par des pros de Minecraft seront téléchargeables gratuitement.Tant qu'on parle de Minecraft, profitons-en pour signaler que Witchcraft and Wizardry est disponible après 5 ans de boulot. Cet immense mod pour Minecraft propose un RPG complet dans l'univers d'Harry Potter jouable à 4 avec un système de quêtes, des puzzles, une mini-carte, un inventaire, des combats... Il ne fonctionne qu'avec la version Java.