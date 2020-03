Le DLSS se fait une beauté

Les GeForce RTX actuelles supportent une fonctionnalité appelée Deep Learning Super Sampling (DLSS). Grosso modo elle offre un anti-aliasing de haute qualité à un coût faible vu que le procédé utilise les Tensor Cores des cartes RTX au lieu de taper dans le GPU proprement dit. En théorie, le DLSS permettait donc de gagner en qualité d'image et en performances.Mais le tout avait plusieurs problèmes. Chaque jeu devait être entrainé sur un réseau de neurones pour profiter de la fonctionnalité ce qui n'est pas accessible à tous les développeurs. Le procédé donnait parfois aussi une image peu floue. Si vos options graphiques étaient différentes de celles choisies pour l'entrainement du jeu, vous risquiez d'avoir des artifacts graphiques. Enfin, certains développeurs ont choisi d'autoriser le DLSS uniquement à des résolutions élevées alors que c'est le 1080p qui en a le plus besoin . Nvidia a compris tout cela et vient donc d'annoncer le DLSS 2.0 qui apportera joie, bonheur et congés payés.Plus sérieusement, cette nouvelle version semble corriger la majorité des défauts : elle propose une image plus nette, elle est mieux optimisée, elle propose différents niveaux de qualité et surtout elle ne nécessite plus de devoir entrainer chaque jeu indépendamment. Du coup cela va faciliter la vie des développeurs. La fonctionnalité sera même accessible aix développeurs Unreal Engine 4 à condition de montrer patte blanche à Nvidia Le DLSS 2.0 est déjà présent dans Deliver Us The Moon, Wolfenstein: Youngbloob et MechWarrior 5: Mercenaries et arrivera via un patch le 26 Mars dans Control. Pour en profiter, il faut télécharger les nouveaux pilotes qui viennent de tomber . Voici le tout en action.