MiHoYo, l'appli qui chante

MiHoYo est le studio derrière l'ultra-populaire Genshin Impact qui aurait généré un chifre d'affaire de plus de 2 milliards de dollars en un an. Du coup, MiHoYo investit à tout va et a ouvert un nouveau studio à Montréal . Il devrait compter 100 personnes à terme et participera à la création d'un "AAA dans un monde ouvert avec une composante TPS et du paranormal".Pour trouver les devs en question ils vont probablement faire comme le tout et faire leur marché chez Ubisoft . L'éditeur français a décidé de riposter en distribuant des augmentations à tout va pour ses studios canadiens allant de 5% pour ses juniors à 20% pour ses employés les plus qualifiés (et donc les plus susceptibles de partir). Ca n'a pas empêché Dan Hay de partir d'Ubisoft Montréal après avoir passé 10 ans là-bas. Il a commencé en tant que producteur sur Far Cry 3 puis à partir de Blood Dragon est passé producteur exécutif de tous les Far Cry produits à Montréal (Far Cry 6 a été développé à Toronto).