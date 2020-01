Might & Magic sent l'échec

Bureaux d'Ubisoft, 2019. Un vendredi à 16H45:"Bon les gars le genre Auto Chess est super à la mode. Les patrons veulent qu'on sorte le notre et rapidement. Il nous faut une idée maintenant ou on va devoir bosser ce week-end.-On n'a qu'à fort comme Blizzard, Riot et Valve. On prend un univers medfan qu'on a déjà, on réutilise les assets et banco.-Ca me plait. Lequel ?-Might & Magic me semble parfait.-Nickel. Plateformes ?-PC, Android et iOS. Free to play.-Forcément. Un titre ?-Might & Magic: Chess-Simple et efficace. Bon boulot les gars! Allons prendre un verre.-Euh chef ?-Oui ?-Les patrons veulent aussi une idée pour un battle royale. Le genre est aussi super à la mode...-Sans déconner ? Génial... Quelqu'un a suggestion rapide ?-Et si on ajoutait juste "Royale" à notre Might & Magic: Chess ?-T'es sérieux ?-Ouais on n'a qu'à dire que 100 joueurs s'affrontent et que seul le dernier survivant l'emporte.-Mais c'est du un contre un l'auto chess. Du coup ça ne revient pas à faire un tournoi classique ?-Ajoutons un temps limite de 10 minutes pour chaque round histoire de mettre un coup de pression.-Pourquoi 10 minutes ?-C'est le temps quoi nous a pris pour trouver l'idée.-Hahaha c'est bien meta. J'adore. Allez je balance tout aux types du marketing." Might & Magic: Chess Royale sortira prochainement sur PC et smartphones. Comme on est en 2020, vous pouvez "précommander" un jeu gratuit.