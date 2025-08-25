ACTU
Microsoft précompile les shaders pour vous
par CBL, email @CBL_Factor
Les jeux Vulkan et DX12 sous Windows souffrent souvent du même problème : il faut compiller les shaders pour le matos que vous embarquez. Soit c'est fait au premier lancement du jeu (et à chaque grosse mise à jour) et vous vous bouffez un écran de chargement délirant soit c'est fait à la volée quand vous jouez et vous vous bouffez des saccades. Sur Steam Deck, chaque fois que vous téléchargez un jeu, vous téléchargez aussi une version pré-compilée des shaders ce qui élimine le problème. La compilation se fait côté serveurs et est relativement simple pour Valve vu que tous les Steam Decks ont le même GPU.
Microsoft a compris que c'était une bonne idée et va donc lancer le Advanced Shader Delivery pour les jeux DX12 sous Windows. Microsoft a développé des outils permettant de précompiler les shaders pour des GPUs spécifiques et distribuer le tout via l'appli Xbox. Les premiers GPUs concernés sont ceux de la ROG Xbox Ally et de la ROG Xbox Ally X. Microsoft a choisi une série de jeux pour tester le tout et donne l'exemple d'Avowed. En septembre Microsoft va sortir un SDK appelé AgilitySDK pour que tout le reste de l'industrie (développeurs, plateformes comme Steam ou EGS, fabricants de GPUs...) puissent faire de même.
