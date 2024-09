Microsoft chouchoute son actionnariat

C'est quand-même bien d'être riche. Grâce à une info de Bloomberg , nous savons que Microsoft envisage d'augmenter les dividendes de 75 centimes à 83 centimes par action (soit +10%). En bonus, la multinationale prévoit également d'utiliser 60de dollars pour racheter une partie de ses actions (et donc faire monter leur valeur). En juillet, l'entreprise indiquait que ses réserves de monnaie sonnante et trébuchante étaient en augmentation de 18% par rapport à l'année dernière.Sans aucun rapport, il a été découvert , il y a 6 jours, que Microsoft allait devoir se séparer de 650 employés de sa division jeu vidéo. Oui, le même Microsoft qui a licencié 1900 employés en début d'année, déjà dans sa division jeu vidéo. C'est aussi l'entreprise qui a fermé des studios il y a quelques mois. C'est toujours le Microsoft qui parlait de licencier 1500 personnes de sa division cloud Azure, en juin. N'oublions pas qu'en janvier 2023, Microsoft annonçait licencier 10 000 personnes , puis a décidé d'en virer 276 de plus 6 mois plus tard.Ca fait plus de gens sur le marché du travail pour stimuler la compétition ! Après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, et les 70 milliards de dollars pour bouffer Activision Blizzard King, c'était une sacrée omelette ! Et puis bon, si notre système, état naturel et optimal de l'humain, ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller voter pour faire changer les choses. Non... ? Tant pis. Bisous !