Microsoft booste son nuage

Jusqu'à présent, les serveurs du Xbox Cloud Gaming (alias xCloud) étaient des Xbox One S modifiées. Mais Microsoft a commencé à les remplacer par des Xbox Series X et du coup certains jeux sont jouables en mode nouvelle génération comme Rainbow Six Siege ou Yakuza : Like A Dragon . Ca va permettre à Xbox Cloud Gaming de cracher du 1080p voire du 4K.Il est important aussi de noter qu'à terme, il sera possible de diffuser Xbox Cloud Gaming sur une Xbox One S prolongeant ainsi la vie de cette dernière. Par contre on se demande ce que vont devenir les serveurs xCloud One S. On doute que MS recycle du matos de 2013 en serveurs Azure...