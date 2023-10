Mi-Avatar que jamais ?

Tout le monde le sait : la grosse bombe de fin d'année d'Ubisoft est Skull & Bones . Je plaisante. Le jeu de pirates vient encore d'être repoussé à l'année prochaine. Du coup le gros jeu d'Ubi pour les fêtes sera Avatar: Frontiers of Pandora . Les grands journalistes ont pu jouer 2H à une version preview ( RPS Polygon ...) et sont ressortis tout sourire.Ubisoft oblige, le jeu ne réinvente pas la roue : c'est Far Cry. Mais c'est Far Cry dans lequel on joue un géant surpuissant qui peut tout escalader, qui chevauche des dragons et qui déglingue des mechs de combat à coups d'arc et flèches. Visuellement c'est assez dingue et un bel hommage à l'univers de Cameron. Attendez quand même les tests mais ça pourrait bien être une bonne surprise de plus dans une année très chargée. Avatar: Frontiers of Pandora sort le 7 décembre sur Xbox Cerises, PS5 et ... Ubisoft Store. Le jeu zappe totalement Steam et l'EGS histoire d'être sûrs que la version PC soit un four.