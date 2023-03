Meta brade ses casques

Vous avez 1500$ dont vous ne savez pas quoi faire et envisagez l'achat d'un Quest Pro ? Attendez quelques jours : la Zuckercorp vient d'annoncer que le prix du casque va fortement baisser, passant de 1499$ à 999$ à partir du 15 mars. Le Quest 2 256 Go va lui aussi voir son prix chuter, mais pas d'une manière aussi spectaculaire, puisqu'il va passer de 499 à 429$, soit à peine 30$ de plus que le modèle 128 Go dont le prix ne bouge pas.On a un peu de mal à expliquer pourquoi Meta se décide à brader autant son matos, six mois après la sortie du Pro et moins d'un an après une augmentation substantielle du prix du Quest 2 , mais on imagine que c'est avant tout un mouvement de panique : la boite perd des milliards depuis des années, la VR ne décolle pas vraiment, le Metaverse© encore moins.Malgré ces réductions, ça n'en fait pas de bonnes affaires pour autant : le successeur du Quest 2 devrait arriver cette année, à un tarif probablement équivalent, et le Quest Pro reste toujours beaucoup trop cher pour ce que c'est, surtout si vous envisagez de vous en servir pour de la VR sur PC sans fil : avec une batterie qui tient à peine une heure, le casque va passer plus de temps sur sa station de recharge que sur votre tête.Pour ce qui est des prix en euros, on ne les connait pas encore, mais comme le Quest 2 et le Quest Pro sont vendus actuellement 549 et 1799€ respectivement, on imagine que les nouveaux tarifs devraient tourner autour de 480 et 1300€.