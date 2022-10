Le Quest passe professionnel

Facebook

Résolution : 1800 × 1920 par oeil (LCD)

Lentilles : Pancake non-Fresnel

Champ de vision : 106ºH × 96ºV

CPU/GPU : Snapdragon XR2+

RAM : 12 Go

Espace disque : 256 Go

Poids : 722g

Autonomie : 1-2H

Capteurs : 5 internes, 5 externes

WiFi 6E

Si vous achetez des produits Apple, vous devez être familier avec l'appellation "Pro". Ca consiste à ajouter quelques fonctionnalités à un produit, à augmenter drastiquement le prix et à vendre le tout avec des vidéos de "professionnels" en action.Meta a suivi la recette à la lettre et vient d'annoncer le Quest Pro . Voici les specs qui ont changé par rapport au Quest 2 de base :Le Quest Pro est donc 219g plus lourd que le Quest mais la répartition du poids est bien meilleur vu que la batterie est stockée à l'arrière. Le Quest Pro reprend aussi le design de l'Elite Strap ce qui rend le tout plus confortable. Par contre l'autonomie en a clairement pris un coup. Le Quest 2 tenait 2-3H selon l'utilisation alors que le Quest Pro tiendra tout juste une heure pour une utilisation lourde. Le Quest Pro sera vendu avec un dock qui permettra de charger le casque à 100% en 2H. Le casque va donc passer plus de temps sur le dock que sur votre tête.Au niveau des nouveautés, les capteurs internes permettront de suivre les mouvements de votre visage et de vos yeux, le genre de données qu'on n'a pas du tout envie d'envoyer à une boîte comme Meta. Mais ça devait permettre à votre avatar de faire la gueule quand votre patron vous envoie en prison virtuelle . Les capteurs externes comportent des caméras couleur histoire d'avoir un mode réalité augmentée dans lequel le monde réel est affiché sur les écrans du casque sans lag. En tout cas on l'espère. Ne me demandez pas à quoi ça va servir. Ca fait 13 ans que je bosse dans la réalité augmentée et c'est au mieux un gimmick, au pire un moyen de rendre notre monde encore plus dystopique en surimposant des pubs sur notre réalité sordide.Au niveau design, outre le fait que le Quest Pro est noir, la façade est désormais à moitié transparente parce que ... je ne sais pas en fait. Mais du coup la lumière passe et diminue l'immersion quand on est en mode réalité virtuelle. Du coup Meta vendra un Full Light Blocker, un machin en silicone vendu $50. Ah voilà pourquoi !Les manettes ont aussi été modifiées. Le design est grosso modo le même mais elles comportent des batteries au lieu de piles et se chargent sur le même dock que le casque. Les boutons sont les mêmes mais le suivi est différent : à la place du cercle au sommet des manettes, il y a désormais trois capteurs dans chaque manette. Les manettes ont donc leur propre suivi et n'ont plus besoin d'être dans le champ de vision du casque. L'endroit où se repose le pouce comporte désormais un capteur de pression et il est possible d'attacher une pointe de stylet en bas des manettes pour s'en servir pour dessiner (les pointes sont incluses avec les manettes). Les pointes en question ont ainsi des capteurs de pression. Ces Touch Pro seront compatibles avec le Quest 2 mais il faudra casquer $300 pour les obtenir.Le Quest Pro vendu avec les Touch Pro et le dock sera vendu $1500 le 25 octobre, soit $1000 de plus que les Quest 2 256 Go. Ouch. Pour ce prix-là, Meta n'inclut même pas une sacoche de transport ($120) ou les écouteurs officiels ($50). La bonne nouvelle est comme le Quest 2, vous pourrez toujours vous en servir comme casque de VR pour PC que ce soit en filaire ou sans fil. Mais à ce tarif là, vous pouvez vous payer un PC de jeu ET un Quest 2 pour une expérience relativement similaire si vous vous cognez de la réalité augmentée. On a un peu du mal à saisir qui est la cible du Quest Pro car les vrais pros vont fuire comme la peste un appareil qui a tout juste une heure d'autonomie et qui est produit par une boîte qui n'a aucun support correct pour les développeurs.