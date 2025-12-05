ACTU
Meta abandonne doucement son Metavers
En octobre 2021, Mark Zuckerberg nous avait présenté sa vision du futur dans une vidéo de 1h17 intitulée The Metaverse and How We'll Build It Together -- Connect 2021. Depuis cette diffusion, cette vidéo est restée dans une de mes playlists Youtube, histoire de la ressortir quelques années plus tard et vous dire : "Bah oui, ça s’est planté, et on vous l’avait dit".
Si vous ne l’avez jamais vu, honnêtement, ça vaut le détour. Surtout quand une influenceuse débarque pour nous dire qu’on pourra avec ses parfums en numérique dans le Metavers. Une merveille. Même quand Mark créé son avatar, c'est grandiose.
À l’époque, le petit Mark avait même renommé son entreprise, de Facebook à Meta. Dans l’idée, ce n’était pas si con, puisque Facebook est juste un produit comme un autre. Meta était censé regrouper toutes les applications et structures de son empire, avec Facebook, WhatsApp et Instragram tête de gondole, mais aussi Reality Labs avec Oculus VR qui devait être le nouveau porte étendard, finalement renommé en Meta Quest. C’est globalement ce qu’avait fait Google en créant Alphabet. Et oui, c’est du marketing en plus d’être aussi un montage financier, puisque chaque entité est indépendante, se tirant la bourre et faisant tourner l’argent.
Mais qu’en est-il du fameux Metavers, le Horizon Worlds ? Celui dans lequel Zuck n’a pas hésité à investir des milliards pour tenter de nous faire croire que porter un casque VR toute la journée sur la tête, c’était un truc trop cool. Et on parlait à l’époque d’environ 13 milliards de dollars d’investissement pour la seule année 2021, pour une rentabilité en mousse. Les actionnaires n’aimant pas trop cela, en février 2022, Meta dévisse en bourse, faisant perdre 210 milliards de dollars de capitalisation au groupe. Voyant que les bénéfices n’arriveront pas décoller comme prévu, Zuck et sa bande décident de faire ce que n’importe quelle grosse société capitaliste en bourse fait dans ce cas précis : supprimer des emplois. Moins de masse salariale, plus de bénéfices, et ça dégage 11 000 personnes sans sourciller.
Cependant, Meta gagne tout de même un fric fou avec Instagram et WhatsApp, avec un bénéfice net de 23,2 milliards de dollars sur l'année 2022 pour l’ensemble du groupe, malgré les délires de Metavers et de NFT (on rigolait bien à l'époque !). Cela n’empêchera pas Meta de virer 10 000 personnes supplémentaires en mars 2023, ramenant les effectifs à environ 70 000 personnes. Et j’avoue, je me demande bien comment on peut avoir 70 000 personnes dans ce genre de boite.
Au même moment, Zucky annonce qu’en fait, Meta va se réorienter vers l'intelligence artificielle, sans trop dire qu’il laisse tomber son autre jouet virtuel, qui aurait eu un investissement d’environ 70 milliards depuis 2021. Oui, dites-vous bien que Meta fonctionne comme une start-up, mais avec des milliards de dollars en jeu, où un produit peut être lancé parce que "le CEO a décidé que c'était cool, alors que toutes ses équipes lui disent le contriare", et annulé quelques mois plus tard. Beaucoup d’autres sociétés fonctionnent de la même manière.
Dans le même temps, Zuckinou lance Threads, un clone de Twitter, avec une très forte connexion à Instagram. On y retrouve un peu la même chose : des complotistes, des fake news et des influenceurs life style, etc. Le pire étant que ça fonctionne plutôt bien, avec 350 millions d'utilisateurs inscrits en aout 2025, et que cela ne doit pas coûter bien cher à maintenir.
Le 20 janvier 2025, c’est la merde. Donald Trump redevient CEO des USA, The Zuck pousse à la salle, change de style de cheveux et porte des grosses chaînes sur des t-shirts larges, et annonce aussi que le fact-checking sur ses apps, c’est terminé. Faut gagner de la thune. Et il adopte à 100% la politique de Trump : il est maintenant permis de raconter n’importe quoi sur ses applications, de discriminer telle ou telle communauté, et de faire du faux une vérité (ce que l'IA fait très bien). Au passage il dégage 5% de ses effectifs pour coller à la formule de Trump, à savoir virer les personnes peu performantes. Ou juste pas de la bonne couleur, d'orientation de genre ou de religion différente.
Bon. Maintenant que j’ai fait une courte introduction, on en arrive donc à la nouvelle lubie de Mark Les Gros Muscles, à savoir l’IA. Cette année, après avoir viré pleins de gens et fait du fric sur des fausses vidéos / photos sur Instagram, Meta débauche le plus possible de personnes bossant dans le domaine de l’IA, et étant actuellement en poste chez OpenAI, Apple, Google, Amazon ou encore Microsoft, avec des primes pouvant dépasser les 100 millions de dollars pour rejoindre Meta. Alors que moi là, je vais demander 2k d’augmentation cette année, en sachant que j'aurais même pas la moitié. On est pas dans le même monde.
Et le virage IA que prend Meta, les investisseurs, ils aiment. En juillet, les actions du groupe ont décollé de 11%, le chiffre d'affaires a gonflé de 22% et le profit a pris un joli +36%, atteignant 71,5 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires de 179 milliards de dollars. Mais comment ? Tout simplement avec la levée de la modération sur ses réseaux et l'intégration de l'IA dans toutes ses apps, sans que l'utilisateur puisse la désactiver. Tout le monde peut balancer sa haine et raconter n’importe quoi sans vérification et en attendant, les revenus publicitaires décollent, utilisant l’IA interne dans les conversations de ses utilisateurs pour leur balancer de la pub personnalisée, ou juste revendre les données.
Vous l’aurez compris, le Metavers n’est plus, ou plus trop. D’après quelques sources chez Bloomberg, le groupe Meta va réduire le budget de la VR de 30% pour l’année 2026. Il faut donc s’attendre à une nouvelle vague de licenciement assez massif de ce côté là, et aussi de studios de jeux vidéo qui vont mettre la clé sous la porte. La seule VR qui compte pour Meta, c’est avec ses lunettes blindées d’IA qui va nous balancer de la pub toute la journée, et analyser tout ce que l’on regarde ou dit. Trop bien. Au passage, Zuck la Menace compte aussi faire quelques réductions ici et là, avec 10% d’économies sur toutes ses divisions, donc Facebeook, Instagram, WhatsApp, Threads, remplaçant probablement un max de monde par de l’IA.
