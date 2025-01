ACTU Message pour tous ceux qui sont dans la Zone CBL il y a 31 min par email @CBL_Factor

Ayant perdu une heure de temps de jeu hier, je me suis dit que ça méritait une news. À un moment dans S.T.A.L.K.E.R. 2, vous allez être devant une porte blindée du labo X5 qui s'ouvre avec une carte magnétique. SAUVEGARDEZ JUSTE AVANT D'OUVRIR CETTE PORTE. Derrière, il y a un mutant télépathe. S'il ne vous attaque pas et qu'il semble invincible, c'est que le jeu est entré en mode giga-buggué : VOUS NE POURREZ PLUS SAUVEGARDER. Rechargez votre sauvegarde et retentez d'ouvrir la porte. Je pensais être maboul mais j'ai vu sur Reddit que c'est arrivé à pas mal de monde.