Mecha Break se montre

Nous avons une annonce qui devrait ravir les fans de Macross et Armored Core Mecha Break , développé par Amazing Seasun dont c’est le premier jeu, a pour ambition de vous faire vivre des combats multijoueurs avec des Méchas non seulement personnalisables, mais qui peuvent se transformer en avion de chasse. Les équipes seront de trois ou six joueurs, pour le JCJ pur ou pour ceux qui aiment les affrontements en battle royale, cela montera jusqu’à 60 joueurs pour le JCECJ..Au design des Méchas, nous avons quand même Junya Ishigaki et Takayuki Yanase , et c’est vrai qu’ils sont réussis de ce côté-là. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver vraisemblablement pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.