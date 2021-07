Max Payne fête ses vingt ans

Le coup de vieux du jour vous est offert par Remedy , qui nous rappelle qu'on fête aujourd'hui le vingtième anniversaire du premier Max Payne . Paru en premier sur PC après de longues années de développement (le jeu avait été évoqué pour la première fois au moins deux ans avant sa sortie, une éternité pour l'époque) avant d'être plus tard porté sur PS2 et Xbox, puis Game Boy Advance, et sur smartphones bien des années plus tard, le jeu était une véritable démo technique particulièrement gourmande, ce qui n'est pas surprenant de la part d'une bande d'anciens demo makers. Max Payne a également été l'un des premiers jeux à proposer un gameplay utilisant l'effet de bullet time aperçu deux ans plus tôt dans The Matrix.Remedy reviendra deux ans plus tard avec Max Payne 2: The Fall of Max Mayne, incroyable jeu surclassant son prédécesseur sur à peu près tous les points. Pour le troisième épisode, paru en 2012, c'est Rockstar qui est aux commandes, Remedy ayant abandonné le navire Take Two depuis quelques années pour aller s'acoquiner avec Microsoft et tenter d'accoucher dans la douleur d'Alan Wake.Pour fêter ce petit événement, Sam Lake (visage de Max dans ce premier épisode et accessoirement scénariste du jeu) et James McCaffrey (voix de Max) nous offrent une charmante petite vidéo remerciant tous les fans de la série. Quant à savoir si on aura droit un jour à un quatrième épisode des aventures du flic le plus dépressif du monde, on ne miserait a priori pas trop dessus : Rockstar a très certainement beaucoup trop pris goût aux montagnes de pognon que leurs rapportent les modes multijoueur de Red Dead Redemtpion 2 et surtout GTA V pour aller se fatiguer à développer un nouveau jeu solo pour lequel il serait beaucoup plus dur d'essorer les joueurs pendant des années.