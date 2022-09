Rien ne destinait Masayasu Ito à devenir l'une des pierres angulaires du hardware PlayStation, lui qui avait débuté chez Sony en 1986 pour s'occuper d'une gamme de systèmes stéréo. Pourtant, depuis qu'il avait intégré la marque vidéoludique chez le constructeur japonais en 2000 sur la PS2 pour s'occuper du développement d'accessoires, ses compétences et son implication l'ont amené à avoir de plus en plus de responsabilités. Il a ainsi enchainé ses participations dans la conception des architectures de la PS3, de la PSP, de la PS4/PS4 Pro, du PS VR et de la PS5, rien que ça.