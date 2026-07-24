ACTU
Marvel’s Wolverine présente ses personnages
La machine marketing de Marvel’s Wolverine est bien en route et c’est donc sans surprise que Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games dévoilent une nouvelle bande-annonce. On y découvre un peu plus de détails sur le scénario, revenant notamment sur le fait que Logan focalise sa quête sur le fait de sauver et protéger d’autres mutants via la Team X, une unité spéciale créé par la CIA dans les années 60, composée de divers mutants plus ou moins énervés, dont Wolverine, Sabretooth, Silver Fox, etc.
Evidemment, qui dit bande-annonce axée sur l’intrigue, dit aussi que l’on découvre aussi les alliés et ennemis de Logan. Donc si vous souhaitez garder la surprise, ne lisez pas ce qui suit et ne regardez pas la vidéo.
Pour les autres, sachez que l’on retrouve évidemment Jean Grey, le crush de Logan depuis bien longtemps, et accessoirement mutante ultra puissante avec des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. On retrouve aussi quelques méchants, comme Deathstrike (la femme avec les griffes en adamantium), Bolivar Trask (le docteur, que l’on a vu joué par Peter Dinklage dans le film X-Men: Days of Future Past) ou encore Omega Red (le mec avec ses chaines) qui sera lié à La Main, puisqu’il faut bien intégrer tout un groupe de méchants. Et à voir tout cela, on peut se dire que le jeu sera découpé comme les Marvel's Spider-Man, en plusieurs parties.
Bref, ça a l’air assez cool et bas du front, et ce n’est pas forcément un mal. Après tout, on ne pouvait pas trop s’attendre à autre chose qu’un gros jeu d’action avec Wolverine. Pour rappel, il débarque exclusivement sur PS5 dès le 15 septembre prochain.
Evidemment, qui dit bande-annonce axée sur l’intrigue, dit aussi que l’on découvre aussi les alliés et ennemis de Logan. Donc si vous souhaitez garder la surprise, ne lisez pas ce qui suit et ne regardez pas la vidéo.
Pour les autres, sachez que l’on retrouve évidemment Jean Grey, le crush de Logan depuis bien longtemps, et accessoirement mutante ultra puissante avec des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. On retrouve aussi quelques méchants, comme Deathstrike (la femme avec les griffes en adamantium), Bolivar Trask (le docteur, que l’on a vu joué par Peter Dinklage dans le film X-Men: Days of Future Past) ou encore Omega Red (le mec avec ses chaines) qui sera lié à La Main, puisqu’il faut bien intégrer tout un groupe de méchants. Et à voir tout cela, on peut se dire que le jeu sera découpé comme les Marvel's Spider-Man, en plusieurs parties.
Bref, ça a l’air assez cool et bas du front, et ce n’est pas forcément un mal. Après tout, on ne pouvait pas trop s’attendre à autre chose qu’un gros jeu d’action avec Wolverine. Pour rappel, il débarque exclusivement sur PS5 dès le 15 septembre prochain.