ACTU
Mamie écrase les prompts
par CBL, email @CBL_Factor
Les gros éditeurs ont des philosophies assez différentes concernant l'IA générative. Take Two par exemple est plutôt sceptique. En février, le CEO Strauss Zelnick expliquait que le studio la considère comme un outil mais n'utilise pas d'IA générative ni de logiciels procéduraux pour GTA 6. Tout est créé à la main. Cette semaine, Take Two aurait même licencié une bonne partie de son équipe IA à commencer par Luke Dicken qui était Head of AI. C'est moche pour les gens virés mais ça envoie un sacré message. aussi bien en interne (les équipes de Take Two) qu'en externe (les joueurs).
Il semble que les grosses boîtes aient fini par comprendre qu'on en a ras le bol de se faire servir de l'IA à toutes les sauces. à commencer par Microsoft qui a commencé à supprimer des fonctionnalités et à renommer Copilot dans plusieurs applications. Il faut dire que ça devenait absolument débile. Un site Internet s'est amusé à compter et a trouvé 81 produits contenant le nom ou une fonctionnalité Copilot. Pendant ce temps, les gens commencent enfin à comprendre que Sam Altman (patron d'OpenAI) est un sociopathe qui ment à tout le monde. à commencer par le conseil d'administration d'OpenAI en leur faisant croire que la société a développé des gardes-fous pour ses IA.
On parle du type qui a fondé un projet de crypto qui nécessite de scanner sa rétine. Ça aurait dû être le signe d'un certain manque de santé mentale. La grogne monte aussi du côté des journalistes avec la première grève aux US pour protester contre l'utilisation de l'IA dans les salles de rédaction (qui conduit à virer des gens). Malgré tout, la demande en matos pour l'IA ne semble pas s'arrêter et si le prix de la RAM a l'air de se stabiliser, celui des des SSD s'envole. Un SSD de 2 To qui coûtait moins de 200 dollars en 2025 approche maintenant les 500 dollars. Et ça risque de durer. Selon Michael Dell (patron de Dell), la demande en mémoire globale va être multipliée par 625. Même si c'est hyperbolique, ça en dit long sur les prochaines années.
Il semble que les grosses boîtes aient fini par comprendre qu'on en a ras le bol de se faire servir de l'IA à toutes les sauces. à commencer par Microsoft qui a commencé à supprimer des fonctionnalités et à renommer Copilot dans plusieurs applications. Il faut dire que ça devenait absolument débile. Un site Internet s'est amusé à compter et a trouvé 81 produits contenant le nom ou une fonctionnalité Copilot. Pendant ce temps, les gens commencent enfin à comprendre que Sam Altman (patron d'OpenAI) est un sociopathe qui ment à tout le monde. à commencer par le conseil d'administration d'OpenAI en leur faisant croire que la société a développé des gardes-fous pour ses IA.
On parle du type qui a fondé un projet de crypto qui nécessite de scanner sa rétine. Ça aurait dû être le signe d'un certain manque de santé mentale. La grogne monte aussi du côté des journalistes avec la première grève aux US pour protester contre l'utilisation de l'IA dans les salles de rédaction (qui conduit à virer des gens). Malgré tout, la demande en matos pour l'IA ne semble pas s'arrêter et si le prix de la RAM a l'air de se stabiliser, celui des des SSD s'envole. Un SSD de 2 To qui coûtait moins de 200 dollars en 2025 approche maintenant les 500 dollars. Et ça risque de durer. Selon Michael Dell (patron de Dell), la demande en mémoire globale va être multipliée par 625. Même si c'est hyperbolique, ça en dit long sur les prochaines années.