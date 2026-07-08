ACTU
[Maj] Victoires et défaites de la Commission européenne
par CBL, email @CBL_Factor
La Commission européenne est souvent perçue comme une entité bureaucratique qui impose plein de règles inutiles mais c'est de très loin l'organisation la plus efficace au monde quand il s'agit de protéger les consommateurs. Rien que niveau bouffe, les Européens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir acheter à peu près n'importe quoi sans avoir à se demander s'ils ne vont pas ingérer des substances cancérigènes.
Niveau appareils électroniques, la Commission européenne a imposé plein de bonnes choses et la dernière en date est l'obligation d'avoir des batteries facilement amovibles avec quelques exceptions. Ce sera effectif le 18 février 2027 et Nintendo prépare déjà le terrain vu que la batterie actuelle de la Switch 2 est collée et nécessite d'utiliser un solvant pour pouvoir être retirée.
Des nouvelles versions européennes de la Switch 2 et des Joy-Con 2 arriveront en automne et seront un poil plus lourdes. Elles seront suivies un peu plus tard par de nouvelles versions du Pro Controller et des manettes rétro (N64 et GameCube). Par contre, la première Switch ne sera pas modifiée et sera retirée de la vente en Europe après la date fatidique du 18 février, soit près de dix ans après sa sortie.
Ça ne veut pas dire pour autant que la Commission européenne est infaillible. La pétition Stop Destroying Videogames lancée après la fermeture des serveurs de The Crew avait atteint les 1,3 millions de signatures. Le 16 juin dernier, la CE a annoncé qu'elle ne pouvait pas proposer d'obligation légale visant à imposer de conserver les jeux en vie mais qu'elle allait discuter avec les éditeurs et les joueurs pour améliorer les standards. En clair, c'est mort pour l'instant surtout qu'il n'y a justement aucun standard... Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a rencontré la Commission européenne deux semaines avant qu'elle prenne sa décision.
Update de Fro :
Si vous souhaitez avoir les détails du matériel côté Nintendo, tout est disponible sur leur site par ici. On y apprend par exemple que la nouvelle version de la Switch 2 perdra 1% de batterie, et prendra 10 gr de plus.
Niveau appareils électroniques, la Commission européenne a imposé plein de bonnes choses et la dernière en date est l'obligation d'avoir des batteries facilement amovibles avec quelques exceptions. Ce sera effectif le 18 février 2027 et Nintendo prépare déjà le terrain vu que la batterie actuelle de la Switch 2 est collée et nécessite d'utiliser un solvant pour pouvoir être retirée.
Des nouvelles versions européennes de la Switch 2 et des Joy-Con 2 arriveront en automne et seront un poil plus lourdes. Elles seront suivies un peu plus tard par de nouvelles versions du Pro Controller et des manettes rétro (N64 et GameCube). Par contre, la première Switch ne sera pas modifiée et sera retirée de la vente en Europe après la date fatidique du 18 février, soit près de dix ans après sa sortie.
Ça ne veut pas dire pour autant que la Commission européenne est infaillible. La pétition Stop Destroying Videogames lancée après la fermeture des serveurs de The Crew avait atteint les 1,3 millions de signatures. Le 16 juin dernier, la CE a annoncé qu'elle ne pouvait pas proposer d'obligation légale visant à imposer de conserver les jeux en vie mais qu'elle allait discuter avec les éditeurs et les joueurs pour améliorer les standards. En clair, c'est mort pour l'instant surtout qu'il n'y a justement aucun standard... Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a rencontré la Commission européenne deux semaines avant qu'elle prenne sa décision.
Update de Fro :
Si vous souhaitez avoir les détails du matériel côté Nintendo, tout est disponible sur leur site par ici. On y apprend par exemple que la nouvelle version de la Switch 2 perdra 1% de batterie, et prendra 10 gr de plus.