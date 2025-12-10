ACTU
[MAJ] Skyrim arrive sur Switch 2
par CBL, email @CBL_Factor
14 ans après sa sortie, une version Switch 2 de The Elder Scrolls V Skyrim vient de sortir sur la console de Nintendo. Il s'agit d'une mouture améliorée de l'Anniversary Edition déjà sortie sur la première Switch. Au programme : DLSS, meilleures performances, temps de chargement réduits et contrôles à la souris ou à détection de mouvement. Si vous avez la version Switch, la mise à jour vers la Switch 2 est gratuite. Mais si vous possédez l'édition standard au lieu de l'Anniversary Edition, vous devrez passer à la caisse (comptez alors 20 euros).
[maj] : le jeu a une latence de malade et ne tourne qu'à 30 FPS. C'est inexcusable pour un jeu de 2011.
