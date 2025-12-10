Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

[MAJ] Skyrim arrive sur Switch 2

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
14 ans après sa sortie, une version Switch 2 de The Elder Scrolls V Skyrim vient de sortir sur la console de Nintendo. Il s'agit d'une mouture améliorée de l'Anniversary Edition déjà sortie sur la première Switch. Au programme : DLSS, meilleures performances, temps de chargement réduits et contrôles à la souris ou à détection de mouvement. Si vous avez la version Switch, la mise à jour vers la Switch 2 est gratuite. Mais si vous possédez l'édition standard au lieu de l'Anniversary Edition, vous devrez passer à la caisse (comptez alors 20 euros).

[maj] : le jeu a une latence de malade et ne tourne qu'à 30 FPS. C'est inexcusable pour un jeu de 2011.

Rechercher sur Factornews
 
 