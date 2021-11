A l'heure actuelle, ces remasters sont une honte. Ca sent les jeux cuits trop vite dans un four trop chaud. Non seulement certains choix cosmétiques sont discutables mais le tout semble être blindé de bugs, surtout sur Switch. Voici quelques captures trouvées sur Twitter. Accessoirement, Rockstar a choisi de complètement supprimer le brouillard des jeux. Ce dernier servait de cache-misère mais permettait aussi de donner l'impression que les niveaux étaient immenses.la situation vient de passer de "merdique" à "Cyberpunk 2077". Depuis la sortie des remasters, le Rockstar Games Launcher est inaccessible. Cela veut dire que tous les jeux Rockstars récents sont injouables y compris Red Dead Redemption 2 mais surtout la machine à fric GTA Online. Voilà ce qu'on gagne à vouloir se passer de Steam. Il est possible que Rockstar ait cassé son Launcher quand il a rétiré de la vente la version PC des remasters. Cette version n'est même plus mentionnée sur le site web officiel . Mais pourquoi donc ? En fouillant dans les fichiers du jeu , un joueur s'est rendu compte que toutes les musiques du jeu étaient accessibles au format Ogg Vorbis ce qui est normal vu que c'est le codec audio de base d'Unreal Engine 4. Ce qui est moins normal est la présence de musiques en principe retirées du jeu pour des problèmes de droit. D'autres joueurs somt tombés sur les scripts gérant le gameplay et les missions accessibles en clair ce qui est une mine d'or pour les moddeurs. Accessoirement le jeu a déjà été cracké ce qui signifie que les pirates peuvent y jouer contrairement à ceux qui ont payé le jeu...