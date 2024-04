[MAJ] Humanity est prévu sur les Xbox pour le 30 mai

Quand le créateur de jeu vidéo et musicien japonais Tetsuya Mizuguchi Tetris Effect: Connected ) et son compatriote le concepteur Yugo Nakamura s’associent cela donne le jeu Humanity . Sorti depuis l’année dernière sur PC, PS4, PS5 et Quest, le titre est un puzzle game à la troisième personne où vous incarnez un chien qui guide une foule massive de personnes. Le concept n’est pas sans rappeler les Lemmings en mode plus speed.Les possesseurs de Xbox One et Xbox Series seront certainement ravis d’apprendre que Humanity est dorénavant attendu sur ces plateformes pour le 30 mai de cette année.Le titre de Tha Ltd. sera disponible à cette même date sur le Xbox/PC Game Pass.