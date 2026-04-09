[MAJ] Gunzilla Games : des NFT plein les poches, mais des salaires en stand-by ?
Relevé par Insider Gaming, Game Developer et Kotaku, le studio Gunzilla est ainsi accusé par d’anciens employés de ne pas les avoir payés durant plusieurs mois. D’après les témoignages recueillis, plusieurs salariés affirment avoir travaillé sans avoir perçu de rémunérations, et cela parfois sur de longues périodes. L’un d’eux résume la situation : « On nous promettait constamment que l’argent arrivait, mais cela ne se produisait jamais ». Un autre témoignage met en lumière un climat d’incertitude permanent : « C’était une situation très stressante. Beaucoup de gens restaient uniquement parce qu’ils espéraient être payés à un moment donné ». Et des témoignages comme cela, il y en a énormément… On comprend clairement qu’ils étaient d’une certaine manière pris en otage.
D’ailleurs, ces déclarations qui dressent le portrait d’un studio en difficulté financière sont en parfait contraste avec leur communication, qui est plus tournée vers la croissance. Alors oui, ça ne surprend pas puisqu’elle cherche à attirer des investisseurs plutôt que de simples joueurs. Mais en théorie, sur le papier, Gunzilla n’est pas un petit acteur fragile. Bien au contraire, les fonds levés ont été de 46 millions de dollars en 2022 et 30 millions supplémentaires en 2024. Il y a de quoi s’acheter des gratte-dos en ivoire. Sans oublier que l'entreprise possède par ailleurs une blockchain propriétaire (GUNZ), un token (GUN) et un système d’échange d’objets en NFT. De plus, en mars 2025, Gunzilla a racheté le média Game Informer, quelques mois après sa fermeture brutale par GameStop.
Au final, difficile de ne pas voir dans le studio le parfait symbole d’une industrie qui a parfois perdu le sens des priorités. Comme peut-être ici : promettre aux joueurs de gagner de l’argent avec des NFT, tout en étant présumé incapable de payer ceux qui fabriquent le jeu. Car, avant de créer de la valeur virtuelle, encore faut-il être capable d’assumer ses obligations, elles bien réelles.
Et en parlant d’obligations, comme nous sommes piles dans le sujet, je me permets de partager cette information qui devrait concerner certains de nos lecteurs. Comme vous le savez, l’équipe de Factor est de tout cœur avec vous, mais il y en a un en particulier : journalismetotal@factornews.com
MàJ : Nous accordons au PDG de Gunzilla Games, Vlad Korolev, un droit de réponse qu’il ne nous à même pas demandé en échangeant sa déclaration sur les réseaux sociaux. En revanche, on va choisir un extrait qui m’a fortement interpellé. Au départ il est longuement hors-sujet puis soudain :
« Aujourd'hui, une nouvelle accusation circule : Gunzilla aurait licencié des sous-traitants à tort ou les aurait payés en retard.
Bien sûr, nous optimisons nos coûts, comme toutes les entreprises des secteurs du jeu vidéo, des cryptomonnaies et de la tech en ce moment. Nous procédons ainsi depuis plus d'un an.
Et oui, afin de ne pas perturber les opérations de l'entreprise, certains paiements peuvent être programmés en fonction de la trésorerie globale, et pas forcément de celle de chacun. C'est la réalité.
Mais pour protéger les intérêts de nos joueurs et de nos employés permanents – dont les salaires, en six ans, n'ont jamais été retardés de plus d'une semaine – nous maintenons un rythme qui garantit la pérennité de l'entreprise.
Et bien sûr, nous honorons tous nos engagements.
Nous nous excusons pour tout désagrément occasionné.
Il est également important de noter que l'un des plus fervents détracteurs – un prestataire qui a terminé sa collaboration avec nous il y a une semaine à peine – a été remboursé immédiatement. ».
Bon, je crois que sa tentative d’enfumage s’est retournée contre lui, puisqu’il confirme en substance que sa société est récidiviste du fait de ne pas rémunérer ses collaborateurs, ainsi que ses sous-traitants, en temps et en heure…