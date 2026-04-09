« Aujourd'hui, une nouvelle accusation circule : Gunzilla aurait licencié des sous-traitants à tort ou les aurait payés en retard.



Bien sûr, nous optimisons nos coûts, comme toutes les entreprises des secteurs du jeu vidéo, des cryptomonnaies et de la tech en ce moment. Nous procédons ainsi depuis plus d'un an.



Et oui, afin de ne pas perturber les opérations de l'entreprise, certains paiements peuvent être programmés en fonction de la trésorerie globale, et pas forcément de celle de chacun. C'est la réalité.



Mais pour protéger les intérêts de nos joueurs et de nos employés permanents – dont les salaires, en six ans, n'ont jamais été retardés de plus d'une semaine – nous maintenons un rythme qui garantit la pérennité de l'entreprise.



Et bien sûr, nous honorons tous nos engagements.



Nous nous excusons pour tout désagrément occasionné.



Il est également important de noter que l'un des plus fervents détracteurs – un prestataire qui a terminé sa collaboration avec nous il y a une semaine à peine – a été remboursé immédiatement. ».