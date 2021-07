Neil before Zoll

Avez-vous entendu parler de Gunzilla Games ? Nous non plus. Pourtant ce studio ukrainien fondé en 2020 par Vlad Korolev et Alexander Zoll comporte 85 personnes dans trois bureaux : Kiev, Francfort et Los Angeles. Tout ce petit monde bosse sur un "FPS multi AAA" pour PS5, Xbox Cerise et PC qui n'a pas encore de nom. Gag : le CTO de la boîte, Timur Davidenko, a bossé près de 20 ans chez Crytek en temps que Technical Director sur le CryEngine et a pourtant choisi l'Unreal Engine comme moteur pour le futur titre de Gunzilla...Bref. Le studio a besoin de pub pour et ils ont donc embauché une poignée de scénaristes célèbres pour travailler sur le jeu -un shoot multi !- à savoir Olivier Henriot, un vétéran d'Ubisoft , et Richard K. Morgan, auteur du roman Altered Carbon qui a été adapté en série par Netflix. Comme cela ne suffisait pas ils viennent de nommer ​Neill Blomkamp en temps que Chief Visionary Officer. Cela tombe bien : le réalisateur de District 9 (qui aurait fait un excellent FPS) a aussi besoin d'un coup de pub vu que ses deux derniers projets (un nouveau Alien et un nouveau RoboCop) sont tombés à l'eau. Son prochain film, Demonic, a été tourné en secret en plein pandémie et sortira en août aux US.