[MAJ] Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de Avril 2022

Les jeux annoncés pour le mois d'Avril

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Avril

Jusqu'au 11/04 : Sea of Thieves : La semaine des Légendes

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Avril

Les jeux quittant le Game Pass en Avril

Sur console Xbox et xCloud

18/04 : F1 2019

15/04 : The Long Dark

15/04 : Rain On Your Parade

15/04 : MLB The Show 21

Sur PC

18/04 : F1 2019

15/04 : Pathway

15/04 : The Long Dark

15/04 : Rain On Your Parade

Pour faire suite à un très bon mois de Mars , on commence doucement ce mois d'Avril avec du sport de 'ricain (MLB The Show 22 et Cricket 22), quelques jeux EA Play arrivant dans le Cloud ( Dragon Age 2 Star Wars: Squadrons ...), mais surtout Life Is Strange: True Colors dernier volet de la série. Gageons que le mois s'anime un peu plus dans les semaines à venir, sinon j'irai leur sonner les cloches. Le détail complet se trouve ci-dessous, comme d'hab'.28/04 :28/04 :26/04 :26/04 :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :- Optimisé SERIES X/S28/04 :28/04 :26/04 :26/04 :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :28/04 :26/04 :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :Disponible :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible : Liste complète des jeux compatibles tactilesDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :EventsDu 21/04 au 12/05 :Jusqu'au 25/04 :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 455 jeux console, 415 jeux PC et 353 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :05/05 :17/05 :