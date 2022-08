[MAJ] Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps d'Aout 2022

Les jeux annoncés pour le mois d'Aout

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Aout

Events

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Aout

Les jeux quittant le Game Pass en Aout

Sur console Xbox et xCloud

Nouvelle fournée de jeux en ce très chaud mois d'Aout, et après un bon mois de Juillet nous aurons droit cette fois à Ghost Recon Wildlands Tinykin ou Immortality pour ne citer qu'eux. Avouez que c'est déjà du beau monde. Le reste est comme d'habitude détaillé ci-dessous et sera mis à jour asap.30/08 :30/08 :30/08 :- Series X/S seulement30/08 :25/08 :23/08 :Disponible :Disponible :Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :30/08 :30/08 :30/08 :30/08 :25/08 :25/08 :23/08 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :30/08 :30/08 :30/08 :23/08 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible : Liste complète des jeux compatibles tactilesDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :du 18/08 au 01/09 :23/08 :23/08 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 477 jeux console, 435 jeux PC et 380 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :18/10 :21/10 :04/11 :