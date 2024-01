[MAJ] Embracer : de la suite dans les mauvaises idées

Embracer Group continue sa politique de licenciements démarrée l'an dernier après qu'un gros contrat avec les Saoudiens soit tombé à l'eau. Cette fois la cible est Eidos-Montréal : le studio vient de perdre 97 employés soit 1/5 de son personnel. Eidos-Montréal bossait sur un nouveau Deux Ex depuis fin 2022 mais le projet vient d'être annulé. On ne sait pas très bien sur quoi va bosser le reste mais on est à peu près sûr que c'est une mauvaise idée.Nos gentils lecteurs nous rappellent aussi que Piranha Bytes, un autre studio Embracer, est passé en mode survie . Le directeur créatif a quitté le studio l'an passé et quasiment tout le monde a été viré. Les créateurs de Elex II et Gothic tentent de trouver un éditeur pour leur prochain jeu voir un repreneur mais ça sent le sapin...