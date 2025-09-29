ACTU
[MAJ] EA sortirait de bourse
par CBL, email @CBL_Factor
Selon le Wall Street Journal, EA serait sur le point d'annoncer un accord lui permettant de racheter toutes ses actions et ainsi sortir de bourse, devenant ainsi une compagnie "privée". L'éditeur a besoin de 50 milliards de dollars pour faire cela et serait aidé par le groupe d'investissement américain Silver Lake et le Public Investment Fund saoudien. En clair, Silver Lake et le PIF rachèteraient EA. Une fois sortie de bourse, une entreprise américaine n'a plus d'obligation de publier ses comptes de résultats et il y a nettement moins de règles financières. Son fonctionnement devient assez opaque mais en général, elle peut penser à plus long terme car il n'y a plus la pression de montrer une croissance trimestrielle.
[MAJ] : c'est officiel. Le PIF, Silver Lake et Affinity Partners (le fond d'investissement de Jared Kushner, gendre de Donald Trump) ont racheté EA pour 55 milliards de dollars. L'action EA disparait de la bourse et Andrew Wilson conserve son poste de CEO. Généralement ce genre d'opérations est suivi de licenciements, de fermeture de studios et de ventes de licences non rentables pour se concentrer sur le coeur de métier : vendre des patchs annuels pour des jeux de sports blindés de DLCs et de micro-transactions.
[MAJ] : c'est officiel. Le PIF, Silver Lake et Affinity Partners (le fond d'investissement de Jared Kushner, gendre de Donald Trump) ont racheté EA pour 55 milliards de dollars. L'action EA disparait de la bourse et Andrew Wilson conserve son poste de CEO. Généralement ce genre d'opérations est suivi de licenciements, de fermeture de studios et de ventes de licences non rentables pour se concentrer sur le coeur de métier : vendre des patchs annuels pour des jeux de sports blindés de DLCs et de micro-transactions.