[MAJ] Battlefield 6 : les déçus des cartes
par CBL, email @CBL_Factor
Si vous trouvez que les cartes de Battlefield 6 sont ridiculement petites, ce n'est pas qu'une impression. Un fan de la série a créé une super-carte de toutes les maps de Battlefield depuis le troisième opus histoire d'illustrer le tout. Même Operation Firestorm a fondu comme neige au soleil en passant de BF3 à BF6. Ce n'est pas la taille qui compte me direz-vous (c'est le goût ?) sauf que pour un Battlefield, elle fait une grande différence, surtout quand il y a des véhicules. Là, les joueurs se font massacrer dès qu'ils ressuscitent.
Pourtant, il existe une carte géante dans BF6. Le seul problème est qu'elle est réservée à Battlefield RedSec, la déclinaison battle royale standalone du jeu. Mais la map en question est aussi disponible dans Portal, l'éditeur assez poussé intégré à BF6 qui permet de faire des choses dingues comme recréer Dust 2. Du coup, des joueurs ont utilisé Portal pour découper la carte de RedSec et en créer de nouvelles pour le mode Conquest avec véhicules, zones de capture... Le résultat est assez cool et tourne aussi bien sur consoles que PC mais n'est jouable que contre des bots.
[MAJ] : apparemment on peut aussi jouer avec des humains et la carte "amateur" Golf Course gagne en popularité !
