Oubliez la date du 28 août, Mafia Definitive Edition se laissera approcher dorénavant le 25 septembre 2020 . Un petit mois de développement supplémentaire en somme pour Hangar 13 , histoire de peaufiner la qualité du titre, et certainement faire oublier également la sortie catastrophique de Mafia III en 2016 . Pour notre peine, nous avons même eu le droit à un petit teaser qui annonce une présentation de gameplay du jeu, qui viendra le 22 juillet.En ce qui concerne l'approche de ce remake, l'expérience devrait être "paramétrable" à souhait. Les développeurs sont bien conscients que le jeu devra s'adresser à la fois aux fans hardcore du premier Mafia , et à la fois au grand public. Le mode de difficulté "normal" réservera du challenge, tout en laissant le soin au joueur de décider des règles du code de la route, ces dernières pouvant être aussi punitive que dans le titre original ou plus souple à la manière d'un Grand Theft Auto . Pour plus d'informations, n'hésitez pas à lire l'article d'US Gamer , si ce n'est pas déjà fait.Mafia Definitive Edition sera donc attendu sur PC, PS4 et Xbox One.