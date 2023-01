Loretta a prévu de tuer son mari le 16 février 2023 sur PC

La vie est pleine de surprises, en essayant la démo du jeu Loretta développé par Yakov Butuzoff et édité par Dangen Entertainment , je ne me voyais pas en complice habile de cette femme au foyer meurtrière dans les États-Unis profonds des années 40. Les références sont un peu tous les thrillers psychologiques de cette même époque, et le jeu en 2D vous laisse un large éventail de possibilités pour avancer dans l'intrigue.Le pitch de départ est que Loretta soupçonne son mari écrivain, Walter, d'être infidèle. De plus elle apprend que la maison d'édition de celui-ci a souscrit une assurance-vie dont elle serait l'unique bénéficiaire en cas de décès. Elle toucherait la modique somme de 30 000 dollars, l'équivalent de 400 000 dollars de nos jours, si un malheur lui arrivait. Il n'en fallait pas plus pour que l'idée germe de notre, hum, dans sa tête.Entre chaque lieu visité, les songes donnent lieu à de mini-jeux pour vous mettre dans son état d'esprit. Oui, car on peut dire que l'ambiance est maîtrisée, vous pouvez vous aussi dès à présent essayer la démo sur GOG (le titre est prévu aussi sur Steam ) en attendant sa sortie le 16 février 2023 sur PC. Nous n'avons pas de dates pour les versions PS4, Xbox One et Switch , mais ça ne devrait pas tarder.