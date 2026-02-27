Logo Factornews texte
Looking For Fael : The Witness X Tetris

CBL par CBL
 
Il y a des jeux où rien qu'en lisant le descriptif, on a envie d'appuyer sur le bouton "liste de souhaits" dans Steam. Looking For Fael en fait partie. On joue le rôle du collocataire de Fael qui semble s'être perdu dans son appartement. Pour progresser, on doit résoudre une série de puzzles qui se font soit dans le monde "réel" soit dans un genre de Game Boy et qui consiste à aligner des pièces de Tetris.

En progressant, l'appartement se transforme et devient de plus en plus bizarre. Le tout devient une sorte d'escape room géant avec une grosse influence The Witness. Il y a une démo sur Steam qui se finit en une heure et c'est super sympa. C'est à base d'UE 4 et ça tourne au poil sur le Steam Deck mais c'est vraiment pensé pour la souris. Mais surtout c'est le quatrième jeu de français de Swing Swing Submarine après Blocks That Matter, Tetrobot and Co. et Seasons After Fall. Des gens bien donc. En plus c'est publié par Arte et ça devrait sortir cette année sur Steam. 

