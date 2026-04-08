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Linux abandonne le 486
par CBL, email @CBL_Factor
La première version de Linux ciblait l'architecture x86 et supportait le 80386, le premier processeur 32-bits d'Intel. Depuis les développeurs de Linux ont ajouté le support de tonnes d'architectures et de processeurs. Mais parfois ils en enlèvent. Ainsi le 386 a été abandonné officiellement lors du passage à Linux 3.8 fin 2012. Le 486 a tenu bon mais ses jours sont comptés. Le support devrait être abandonné avec la version 7.1.
La raison est simple : il y a très peu d'utilisateurs qui utilisent encore un 486 mais conserver la compatiblité prend un temps considérable qui pourrait être employé à faire quelque chose de plus utile. Le tout pemettra de supprimer 14 000 lignes de code. A noter que ça touchera les processeurs 486 d'Intel mais aussi les clones d'AMD et de Cyrix. Si vous avez encore un 486, vous pouvez toujours utiliser une version LTS de Linux 7.0 sachant que cette septième version n'est pas encore sortie.
Si vous vous demandez quelle genre de distrib tourne sur un 486, la réponse s'appelle Tiny Core Linux. Si vous avez suffisamment de RAM, vous pouvez même tenter d'avoir une interface graphique voir aller sur Internet avec. Pendant ce temps, la famille de processeurs 68000 de Motorola utilisés dans des bécanes comme l'Amiga ou la Mega Drive est toujours supportée par Linux en partie à cause de la communauté rétro et en partie car les pices sont toujours produites et utilisées dans l'électroménager et par l'industrie lourde.
La raison est simple : il y a très peu d'utilisateurs qui utilisent encore un 486 mais conserver la compatiblité prend un temps considérable qui pourrait être employé à faire quelque chose de plus utile. Le tout pemettra de supprimer 14 000 lignes de code. A noter que ça touchera les processeurs 486 d'Intel mais aussi les clones d'AMD et de Cyrix. Si vous avez encore un 486, vous pouvez toujours utiliser une version LTS de Linux 7.0 sachant que cette septième version n'est pas encore sortie.
Si vous vous demandez quelle genre de distrib tourne sur un 486, la réponse s'appelle Tiny Core Linux. Si vous avez suffisamment de RAM, vous pouvez même tenter d'avoir une interface graphique voir aller sur Internet avec. Pendant ce temps, la famille de processeurs 68000 de Motorola utilisés dans des bécanes comme l'Amiga ou la Mega Drive est toujours supportée par Linux en partie à cause de la communauté rétro et en partie car les pices sont toujours produites et utilisées dans l'électroménager et par l'industrie lourde.