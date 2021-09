Linux a 30 ans

Le 17 septembre 1991, Linus Torvalds (21 ans à l'époque) uploadait sur le FTP du réseau universaire de la Finlande la version 0.01 de son OS Linux . A la base c'était juste un hobby pour le prodige finlandais. Il s'était inspiré de MINIX, un autre système de type UNIX, et voulait faire un OS gratuit et tirant partie de architecture moderne de l'époque, le 386. En décembre 1992, Linux deviendra open source avec la version 0.99.Ce choix aura un impact immense. 30 ans plus tard, Linux est omniprésent dans le monde des serveurs, des smartphones (via Android), des ordinateurs type Raspberry Pi, des routeurs, des TVs connectées et des voitures. On peut même l'installer directement au sein de Windows alors que c'était l'ennemi juré il y a encore quelques années. Paradoxalement, le seul domaine où Linux est à la traine est le PC (bureau comme portable) alors que c'était la cible initiale. L'omniprésence de Linux fait qu'on peut faire tourner n'importe quoi n'importe où Et Linus dans tout cela ? Il continue de s'occuper de son bébé. C'est principalement lui qui décide ce qui fera partie du noyau (qui pèse maintenant dans les 30 millions de lignes de code) et qui combine les sources. Afin de versionner Linux, il a aussi créé Git en 2005. Au passage on dit "Laille-nusse" et "Li-neuxe". Linux devait s'appeler Freax mais un collègue de Linus a changé le nom du projet sans demander son avis. Linux est toujours codé en C (Linus déteste le C++) mais Rust pourrait faire son entrée dans le noyau. Et si les partisans de DOS puis Windows et ceux de Linux s'envoient des vannes depuis 30 ans, il est bon de rappeler que Linus reste l'empereur des trolls