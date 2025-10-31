ACTU
Life Is Stranger Things
par CBL, email @CBL_Factor
DON'T NOD va un peu mieux : durant le premier semestre de l'année fiscale 2025, le groupe a réalisé un bien meilleur chiffre d'affaires qu'en 2024 et a perdu beaucoup moins d'argent. Mais c'est encore loin d'être la fête. Du coup ils ont signé un (gros) contrat avec Netflix pour adapter un jeu narratif une des grosses licences du studio. Il ne reste plus qu'à deviner laquelle mais DON'T NOD s'étant spécialisé dans les ados qui nagent dans le paranormal, on se dit qu'ils vont continuer dans cette voie. C'est DON'T NOD Montreal qui développera le jeu.