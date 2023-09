En ce mardi 19 septembre nous accueillons deux nouvelles sorties. On va commencer par Lies of P qui arrive sur PC via Steam, Xbox Series et PS5 et qui a été plutôt bien reçu par les critiques . La conception des niveaux semblerait réussie, la direction artistique comme on l’avait vu est très léchée, le jeu ferait la part belle à la personnalisation mais resterait très classique dans son offre RPG.Quant à Mortal Kombat 1 , lui aussi a de bons retours sur PC via Steam et EGS, sur Xbox Series et PS5, la campagne est un bon nanar, le gameplay serait solide et abordable pour les nouveaux venus, en revanche les kameos eux ne mettent pas tout le monde d’accord. Ajoutons qu'après les Fatalities, Brutalities, Friendships et Babalities, NetherRealm Studios auraient inventé les Hilarities avec la version Switch du jeu. Ceux qui avaient acheté la version premium ont eu le "privilège" d’y jouer en accès anticipé, ils ont partagé la catastrophe et cela aura bien fait se bidonner les Internets.