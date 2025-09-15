ACTU
Gros changements chez Ubisoft planifiés au 1er octobre
En juillet dernier, Ubisoft avait annoncé la nomination de deux co-CEO pour sa nouvelle filiale financée en partie par Tencent qui détient 25 % du capital avec 1,16 milliards d’euros. On y retrouvera des têtes connues de chez Ubisoft, avec Christophe Derennes, le CEO d'Ubisoft Amérique du Nord et Charlie Guillemot, le fils d’Yves Guillemot, mais oulala, il a eu la vie dure et mérite grandement ce poste.
Dans une communication envoyée à l’ensemble de ses 17 000 salariés ce jeudi, la direction d’Ubisoft a dévoilé les premières étapes de cette nouvelle vision pour ne pas prendre l’eau et mettre la clé sous la porte dans quelques années. Nous n’avons pas vu ce mail, mais le Figaro Tech a quelques taupes qui ont craché le morceau. Merci à ces personnes.
On y apprend que la date du 1er octobre 2025 sera la première étape de cette transformation avec le lancement de cette nouvelle entité, qui n’a toujours pas de nom, regroupant Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Concrètement, il s’agit des trois licences qui rapportent le plus à Ubisoft et qui leur a permis de vivre jusqu'à présent.
Pour rappel, l’idée est de faire de cette entité une sorte de filiale qui devra rendre des comptes et versera des royalties à Ubisoft, dirigé par Yves Guillemot. Grâce à cela, Ubisoft sortira la tête de l’eau dès la fin d’année. Ce qui fait que même si un jour, cette entité se fait absorber de plus en plus par Tencent, le petit Yves se fera de l’argent juste en royalties en laissant l’exploitation de ses propriétés intellectuelles à Tencent. Malin.
Mais du coup, quid du reste des licences d’Ubisoft ? Eh bien, celles-ci seront éclatées dans des Creative Houses, aka, des regroupements de studios. C’est un peu le même fonctionnement que chez Nintendo, avec par exemple Nintendo EPD 5 qui s’occupe de Splatoon et Animal Crossing, tandis que Nintendo EPD 3 travaille exclusivement sur la licence The Legend of Zelda. Cela permet de segmenter un peu plus les licences, de se spécialiser sur celles-ci, mais aussi de réduire les délires de développement avec 15 studios et 3000 personnes dans les crédits.
Mais dans le cas d’Ubisoft, cela permettrait aussi de se rendre compte un peu plus facilement des licences et/ou studios ne générant pas assez d’argent. En effet, une feuille de route claire, accompagnée d’objectifs, sera donnée à chaque Creative House. Que se passera-t-il si les objectifs ne sont pas atteints ? Une vente ? Une fermeture des studios ? Nous verrons cela plus tard. En attendant, il est important de voir ce qu’il va se goupiller dès le 1er octobre et les changements qui seront annoncés pour les trois plus grosses licences.
